I grandi assenti al G20 2023 sono Putin, Xi Jinping e. Al posto del presidente russo c'è ... l'accordo siglato con la Cina dal governonel 2019: quello meloniano è il governo più ...Quello che si apre oggi a New Delhi sarà un G20 segnato dall'assenza di Putin, Xi Jinping e(che a differenza del summit di Bali dello scorso anno non è stato invitato come "ospite"). ....... La premier Giorgia Meloni ha declinato l'invito per motivi personali. Il forum è stato invece aperto nella sua prima giornata da un intervento del presidente ucraino Volodymyr. Oltre ...

Conte: Da Zelensky continua richiesta di armi, non è la soluzione al conflitto Il Tempo

La segretaria: forse l’indirizzo era sbagliato prima. Il presidente dell’Emilia-Romagna: «Un partito piccolo e radicale non serve». Gli applausi a Conte alla festa dem ...Gli occhi del mondo sono puntati su New Delhi per il summit fra i big del pianeta. In rappresentanza per l’Italia al G20 in India c’è Giorgia Meloni. La premier è atterrata intorno alle 07:20 (ora ...