Consiglio comunale Montecatini | due date in calendario

Il prossimo 21 e 28 settembre ildi Montecatini si riunirà per discutere su vari argomenti, tra cui l'invito al sindaco e alla giunta di evitare attacchi pubblici ai dipendenti, il restauro delle pitture murali di ...Per quanto sopra illustrato Stefano Scarascia (FdI) presenta una mozione che tramite ildi Rosignano Marittimo (considerata l'eroica figura rappresentata dal Comandante Todaro per ...A tal proposito ho presentato una mozione urgente in. Ciascun albero rappresenta un patrimonio di inestimabile valore per la collettività, e l'abbattimento di più arbusti rischia ...

Consiglio Comunale, Agata Scalia subentra a Viviana Lombardo CataniaToday

Forza Italia non ha partecipato ai lavori del consiglio comunale. "Le difficoltà gravose di svolgere una corretta e costante attività politica da parte delle forze di opposizione è resa ancora più ...A due mesi dalla contestata riapertura, ecco le cifre ufficiali di quanto smaltito nell’area. Il consigliere meloniano Nicolas Vacchi: "Chiediamo una relazione dettagliata e aggiornata".