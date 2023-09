Congo DR vs Sudan – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 9 settembre 2023) Con un solo punto a disposizione per confermare il proprio posto nella Coppa d’Africa 2023, ilDR accoglie ilallo Stade des Martyrs sabato 9 settembre sera. La squadra ospite, invece, si reca a Kinshasa questo fine settimana alla ricerca di una vittoria per avere qualche possibilità di assicurarsi un posto nella rassegna continentale del prossimo anno. Il calcio di inizio diDR vsè previsto alle 18 Anteprima della partitaDR vsa che punto sono le due squadreLa Repubblica Democratica delha dimostrato grande determinazione nell’ottenere i tre punti nell’incontro con le Pantere del Gabon allo Stade de Franceville il 18 giugno. Gli uomini di Sebastien Desabre sono passati in vantaggio a ...