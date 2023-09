Con Luka Jovic arriva a Milano anche Sofija Milosevic | specialista nel far innamorare i tifosi | CHE FOTO!

La Slovenia è tosta, non c'è soloDoncic (29 punti alla fine per lui) e in avvio di secondo periodo brilla Zoran Dragic, al quale risponde Ricci5 punti di fila. Si procede a strappi e la ...Però, dopo una buona partenza e un lungo letargo, nel finale rimette l'orologio e la sveglia suona per davvero,un parziale di 5 - 0 col quale fa vedere le streghe aMagic e compagni. TONUT ...Un sussulto di orgoglio arriva sul finire della terza frazionel'Italia che accorcia a - 10. Poi è show balistico tra Doncic e Spissu.da distanza siderale e Marco da ancora più lontano. ...

Luka Doncic non fa sconti: vince la Slovenia per 89-85 e gli azzurri chiudono all’8° posto Sky Sport

Grazie ai 29 punti realizzati nel successo della Slovenia sull’Italia, Luka Doncic è diventato il 12° giocatore a superare quota 200 punti in una edizione della FIBA World Cup. Un gruppo di campioni a ...L'Italia conclude i Mondiali di basket con una sconfitta, chiudendo all'ottavo posto dopo essere stata battuta 89-85 dalla Slovenia di un agitato Luka Doncic. Gigi Datome, nel suo ultimo incontro come ...