Comunità Titerno-Tammaro | Matera FdI | “Auguri di buon lavoro al neo presidente Di Meo”

(Di sabato 9 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Formulo i miglioridia Pasquale di Meo, consigliere comunale di San Lorenzello e neo eletto alla presidenza dellaMontana dele Alto. Esprimo anche le congratulazioni mie e di tutta la federazione provinciale di FdI a Fulvio Stefanelli, consigliere comunale di Circello e nostro tesserato, per la conferma nel ruolo di Assessore dellamontana. Siamo certi che Di Meo e la sua squadra svolgeranno al meglio il loro ruolo, nell’interesse dei cittadini dele del telesino”. Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Domenicodel Comitato per la Legislazione del Senato della Repubblica. L'articolo proviene ...