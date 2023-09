Come scegliere il business model della propria azienda

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 9 settembre 2023) Fare impresa in Italia è letteralmente un’impresa, ma la situazione sta rapidamente cambiando dopo l’avvento delle start up, cioè di attività con crescita rapidissima spesso finanziate da investitori.costruire la, però, può non essere sempre semplice. Eppure, con la metodologia dele prendendo spunto da aziende di successo, è possibile farsi un’idea più precisa!lo add-on Illo add-on è uno dei più conosciuti e utilizzati, e consiste nel dare vantaggi supplementari al cliente, nonostante l’offerta iniziale abbia un prezzo relativamente basso. Pensiamo ad esempio alle compagnie aeree low-cost: sebbene il biglietto base possa costare pochi euro, sono bagagli extra, menu personalizzati, ...