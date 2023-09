CM com – Milan | ecco chi può partire a gennaio | la situazione caso per caso | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di sabato 9 settembre 2023) 2023-09-08 23:30:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Ilcrede tanto in Chaka Traorè e la conferma è tutta nel recente rinnovo del contratto fino al 2028. L’idea del club rossonero era quella di trovargli una sistemazione a titolo temporaneo per giocatore con quella continuità che Stefano Pioli non può garantirgli. La piazza giusta era stata individuata nel Brescia ma il Presidente Cellino non ha affondato il colpo quando tutto era ormai indirizzato verso il traguardo finale. CHI PARTE – Il mese disarà importante più per quelle che saranno le uscite rispetto alle entrate in casa. In cima alla lista dei partenti c’è Caldara che è stato inserito nella lista UEFA per un mero obiettivo regolamentare. Il difensore non rientra nel progetto tecnico e si proverà a trovargli una sistemazione a sei ...