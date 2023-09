Clima e sviluppo | così India e Italia amplificano la voce del Sud globale

(Di sabato 9 settembre 2023) “Democratizzare l’azione per ilè il modo migliore per dare slancio al movimento: come gli individui prendono decisioni nella loro vita di tutti giorni in base alla loro salute a lungo termine,possono adottare decisioni sul proprio stile di vita sulla base dell’impatto sulla salute a lungo termine del pianeta”. Dietro a queste frasi consegnate al Sole 24 Ore dal primo ministrono Narendra Modi, ancora più del parallelismo tra uomo e Terra, si avverte la risposta di Nuova Delhi – e di una serie di capitali del Sud– alla transizione ecologica secondo l’Occidente. Questa materia è il filo rosso che ha attraversato tutte le ultime edizioni dell’annuale Conferenza Onu sul, la Cop. Da una parte i Paesi occidentali che delineano i rispettivi piani per decarbonizzare le loro ...

Il Fondo Per questo, "l'Italia destinerà all'Africa oltre il 70% suo Fondo Italiano per il", ... "rientra nel 'Processo di Roma' avviato con la Conferenza su migrazione e, che l'Italia ...Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento alla prima sessione del G20, dedicata a, ambiente, energia esostenibile intitolata 'One earth'. Su ...... Giorgia Meloni, intervenendo nella prima sessione del G20, dedicata ad ambiente e. 09 set 08:... anche per limitare lodella Federazione russa'. Lo ha detto il presidente russo Vladimir ...

Clima e sviluppo, così India (e Italia) amplificano la voce del Sud ... Formiche.net

“Molti Paesi del Sud globale si collocano in stadi di sviluppo differenti, perciò l’azione per il clima deve essere complementare. Agli obiettivi di azione per il clima devono corrispondere iniziative ...La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta nel corso della prima sessione dei lavori del G20 di Nuova Delhi incentrata su clima, energia, ambiente e sviluppo sostenibile. “Nella ...