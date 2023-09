‘Clay Economy’ | su Rai Gulp la serie animata per spiegare l’economia ai ragazzi

Leggi su lopinionista

(Di sabato 9 settembre 2023) ROMA – Cosa significa la parola inflazione? O cosa si intende per tassi di cambio? E cicciomoneta è un beniamino dei più piccini? Da domenica 10 settembre Raiarriva in prima visione. La, che andrà in onda tutti i giorni, alle ore 12.50, propone in tredici episodi pillole di economia e di educazione finanziaria con spunti divertenti, per rendere più semplice la comprensione di temi impegnativi, come la finanza, aiche vogliono saperne di più. Lacompleta è disponibile anche su RaiPlay. L’imprenditore Alberto Forchielli, l’economista Fabio Scacciavillani, Monica Fibbi, autrice di cortometraggi etv per bambini, e la regista Bibiana Petrera, hanno prodotto il programma perai ...