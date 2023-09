Classifica Vuelta a España 2023 | 14ma tappa | Evenepoel recupera 8 minuti! Roglic e Vingegaard inseguono Kuss

Leggi su oasport

(Di sabato 9 settembre 2023) La quattordicesimaprometteva grande spettacolo allae i 156 km da Sauveterre-de-Béarn a Larra-Belagua non hanno deluso le aspettative della vigilia. Il Puerto de Larrau (15,1 km la 7,9% di pendenza media), posto a una cinquantina di chilometri dal traguardo, ha un po’ mescolato le carte in tavola nel gruppo facendo un minimo di selezione. Sulla salita finale che conduceva all’arrivo (9,4 km al 6,3% di pendenza) abbiamo assistito allo scontro frontale tra i big che puntano al trionfo finale. L’ascesa non era complicata e non ci sono stati attacchi tra gli uomini digenerale, dove tutto resta invariato. Lo statunitense Seppconserva la maglia roja con un vantaggio di 1’37” sullo sloveno Primoze 1’44” sul danese Jonas ...