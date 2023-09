Clamorosa contestazione a Macron | zittito dai fischi nello stadio dei mondiali di rugby video

(Di sabato 9 settembre 2023) La decima Coppa del Mondo diè iniziata ieri con una grande vittoria della Francia contro la Nuova Zelanda. A ParigiStade de France nella gara inaugurale la Francia ha battuto gli All Blacks 27-13. Durante la cerimonia di inaugurazione l’intervento del presidente della Repubblica francese, Emmanuel, sempre meno popolare, è stato coperto daidel pubblico parigino. Francia scatenata contro gli All Blacks, l’Italia inizia oggi Oggi l’Italia scende in campo contro la Namibia nell’altro match del Gruppo A (diretta su Rai2 alle 13). A segnare la prima meta, appena due minuti dopo ilo iniziale, è il neozelandese Mark Telea. Richie Mo’Unga sbaglia la trasformazione e gli All Blacks restano sullo 5-0. Poi la Francia con due calci di Thomas Ramos al quinto minuto e al ...

... 8 settembre, laprotesta di 200 produttori della filiera del Prosecco Conegliano Valdobbiadene Docg che lo scorso 23 agosto avevano firmato una lettera dinei confronti della ...Unainusuale, soprattutto in uno dei templi del tennis. US Open: ambientalisti in tribuna . Il pubblico applaude . Coco Gauff, merenda e servizio . US Open: ambientalisti in tribuna. ...Dove oggi si conclude il mandato dello spagnolo Jose Sabadell e dove, dopo la '' ... a quanto risulta all'Adnkronos, sarebbe stata accettata dal governo italiano senza alcuna. ...

Clamorosa contestazione a Macron: zittito dai fischi nello stadio dei ... Secolo d'Italia

Coco Gauff e Karolína Muchová hanno dovuto fermare la semifinale degli Us Open, sospesa per 40 minuti, a causa di una protesta di tre ambientalisti. A vincere, poi, è stata poi l'americana ...Folla per l’evento di inizio stagione con passerella per la squadra e il settore giovanile: Radrezza idolo, gli ultras contestano Giordani ...