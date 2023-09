Ciao citrullone Studia | ripassa | puoi farcela persino tu | l' ira di Telese | con chi ce l' ha

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 settembre 2023) Scintille pesanti su Twitter tra Lucae uno dei suoi follower. Tutto nasce dai dati di ascolto di una delle ultime puntate di In Onda, il talk show condotto dallo stessoe da Marianna Aprile su La7.su Twitter ha scritto: "Anche ieri #inonda si conferma primo programma informativo della serata, con un sontuoso 5.8% . Il nostro amico e compagno concorrente Nicola Porro, si è fermato al 5.0% - 5.6%. Ci vediamo stasera!". Apriti cielo. Qualcuno non ha preso bene il tweet die così, chiamandolo in causa ha scritto sempre su Twitter: "Sei ridicolo! Gioisci per le briciole ieri sera ti ho ascoltato 5 minuti e ho cambiato canale quando hai detto che il termine indigeno era offensivo .. bel giornalista davvero. Indigeno , autoctono non sono parolacce !!". Una critica forte e aspra contro ...