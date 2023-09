Ci vuole cacciare Schlein ascolti | il caos del Pd si allarga

...se l'intenzione di Schlein non sia quella ditutti i moderati: "Delle due, l'una " confida un dirigente " o non ha capito che sta succedendo nel partito e nei territori oppure ci...Le chat dei piddini sono un inferno: 'Delle due, l'una: o Schlein non ha capito che sta succedendo nel partito, nei territori oppure cibuttare fuori', dice un dirigente della minoranza all'...'Delle due, l'una: o Schlein non ha capito che sta succedendo nel partito, nei territori oppure cibuttare fuori', ha raccontati un dirigente della minoranza all'agenzia di stampa Adnkronos. '...

Pd, Schlein gela i riformisti: "Ci vuole cacciare Serve chiarimento" L'Identità

Il partito nella tormenta dopo l'addio di 31 dem liguri passati ad Azione. La segretaria: «Forse avevano sbagliato indirizzo». La minoranza in trincea: «Che fai ci cacci» ...Un lento ma inesorabile tuffo nel buio. Una virata perentoria e radicale a sinistra. Una corrente stanca di essere perennemente messa in disparte.