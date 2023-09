Ci vuole cacciare? | la rivolta della fronda anti-Schlein esplode in chat

(Di sabato 9 settembre 2023) Un lento ma inesorabile tuffo nel buio. Una virata perentoria e radicale a sinistra. Una corrente stanca di essere perennemente messa in disparte. C'è stupore e sconcerto. Ma soprattutto tanta irritazione nell'area riformista del Partito Democratico. La secca risposta di Ellyalla festa del Fatto, dopo gli addii in Liguria, fa salire il livellotensione tra i dem. E se ufficialmente nessunoprendere posizioni ed attaccare frontalmente la nativa di Lugano, nelleinterne le critiche sono feroci. “Delle due, l'una: onon ha capito che sta succedendo nel partito, nei territori oppure cibuttare fuori”, ha raccontati un dirigenteminoranza all'agenzia di stampa Adnkronos. “Non si può ignorare il disagio”, ha ricordato Lorenzo ...

Pd, Schlein gela i riformisti: "Ci vuole cacciare Serve chiarimento" L'Identità

Un lento ma inesorabile tuffo nel buio. Una virata perentoria e radicale a sinistra. Una corrente stanca di essere perennemente messa in disparte.Tra i big dell’area riformista c’è la consegna del silenzio per "rispetto dei militanti", ma le chat ribollono dopo le parole della segreteria dem sugli ultimi addii Stupore. Sconcerto. Irritazione. L ...