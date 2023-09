Chiara Ferragni | il divieto “stringente” | niente foto e video | Cosa sta succedendo

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 9 settembre 2023) Aè stato imposto unassoluto, molto diverso dalle sue abitudini: non può fare néné, ma in che occasione? Tutti conosciamo la famosa influencer, una delle prime a fare successo attraverso i social network. Inoltre, sappiamo moltissime cose della sua vita e della sua quotidianità, grazie allee aiche rende pubblici per tutto il web. Siamo abituati a vedere tutte le sue avventure giornaliere, dalle vacanze ai giochi con i bambini, da una cena con suo marito Fedez, a una in famiglia.e ildi fare: riuscirà a resistere? –: Instagram ...