Chiara Bontempi | chi è la moglie di Gianmarco Tamberi | lavoro e vita privata

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 9 settembre 2023)è ladi. La loro storia d’amore risale al 2009, quando lo sportivo ha iniziato a brillare come campione nel salto in alto e ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali di atletica a Budapest. La coppia ha celebrato il loro amore con un matrimonio romantico tenutosi a Pesaro lo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.