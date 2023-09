«Chiacchiera» e «inautenticità» | una riflessione heideggeriana sul nostro tempo

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 9 settembre 2023) Sum, ergo fabulor, «sono dunque parlo» (spesso a vanvera). Con questa rivisitazione, che sa di amara ironia, del ben più noto cogito ergo sum cartesiano, potremmo riassumere ilZeitgeist, lo spirito del. A ben vedere, in effetti, tutta la società conranea è pervasa da una costante esigenza di esprimersi, anzi di «re», come se, restando in silenzio, smettessimo di esistere. Basta andare a un qualsiasi concerto o spettacolo pubblico per accorgersene: miriadi di cellulari levati in alto per riprendere e postare immediatamente sui social network e spettatori che sostanzialmente guardano il concerto attraverso il proprio cellulare mentre riprendono. Ma anche senza partecipare agli eventi sopracitati, si può notare questo fenomeno semplicemente andando al ristorante ...