Centro Sociale Ex Canapificio | il Comune di Caserta nega spazi sociali

(Di sabato 9 settembre 2023). Ildihato l’autorizzazione per la proiezione del film “La Crociata”, prevista per mercoledì 13 settembre presso il cortile dell’Ex Onmi, l’immobile comunale sito in Viale Beneduce n.10 a. La rete di associazioni firmataria del Patto di Collaborazione per la gestione condivisa dell’immobile, il 23 agosto ha chiesto l’autorizzazione per questo evento, che ha caratteree culturale ed è finalizzato a valorizzare un pezzo di unoo pubblico oggi sotto utilizzato. La struttura ovvero l’immobile dell’Ex Onmi, dopo la chiusura dell’Exnel 2019, è destinatario del finanziamento regionale di 700.000 euro affinché, una volta ristrutturato, diventi sede provvisoria del...

Sono certa che tutto questo comporterà una crescitae culturale'. 'Avevamo parlato con il ... ma come si fa qui nel borgo madonita, con delle case affittate nelstorico del paese, per ...... passando per lo sfruttamento della tecnologia digitale per lo sviluppoe l'esplorazione ... quello della riforma delle istituzioni finanziarie internazionali , aldell'agenda portata al ..."Il nostro locale non è, però, undi assistenza", ci tiene a precisare Francesco Pelaia , ... in via Ettore Ponti, sorge invece Lab Barona , iniziativa promossa dall'impresaLa Cordata , ...

Lo Zapata si sposta alla Fortezza, il centro sociale: "Ecco perché abbiamo trattato con il Comune" GenovaToday

Delle grandi città la grande città di per sé può essere centro e invece il luogo il piccolo paese può esser periferia quindi ovviamente può esserci una centralità sociale una centralità cognitiva ...Niente sospensiva. Il regolamento che l’assemblea capitolina ha approvato lo scorso maggio, e che comporta la trasformazione dei centri anziani in “case sociali degli anziani e del quartiere” (Csaq), ...