(Di sabato 9 settembre 2023) In questo mercato il Napoli ha fatto pochi acquisti, ma per lo più in prospettiva. Un ex giocatore del Napoli ha attaccato duramente un nuovo acquisto. Il mercato del Napoli sicuramente non è stato tra i più stellari, ma comunque sono arrivati dei giocatori interessanti, soprattutto in ottica futura. Purtroppo però alcune scelte non sono state capite da vari addetti ai lavori, che stanno muovendo diverse critiche. Su tutti al momento desta molti sospetti la gestione di, su cui un exsi è espresso con toni molto accessi. Bruscolotti perplesso sulla gestione diIn questo avvio di stagione ha destato più di qualche perplessità e malumore la gestione del neo arrivato. Il difensore brasiliano acquistato dal Red Bull Bragantino sulla carta sarebbe il sostituto di Kim, ma finora non ha disputato ...

Il quotidiano sportivo scrive: "non ha ancora esordito, Lindstrom è appena arrivato e Cajuste ... E ancora: "Non è unche Cajuste, a Frosinone, sia partito titolare tenendo alta la bandiera ...Si sono dette tante cose su di lui, bisogna aspettare e vederlo all'opera, speriamo che alla ... è un giocatore di prospettiva, è uno che ha qualità, in ognideve essere inserito al più ...Infine, c'è il: il difensore brasiliano è stato messo da parte da Garcia. Ha bisogno di tempo, ha spiegato l'allenatore del Napoli. Bisogna capire quando l'erede di Kim sarà pronto per ...

Caso Natan, che attacco dell’ex azzurro: “Non ci credo!” Spazio Napoli

In casa Napoli c'è tanta attesa per Natan, il difensore brasiliano acquistato in estate che fino ad ora non ha ancora esordito in maglia azzurra. Zero minuti nelle prime tre partite della squadra di ...Peppe Bruscolotti, ex capitano e bandiera del Napoli, è intervenuto in Marte Sport Live, su Radio Marte: “ Donadoni ha detto che ero uno dei difensori più fastidiosi e che gli avrei detto che se avess ...