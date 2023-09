Casi Covid in aumento | i presidi | distribuiremo mascherine nelle scuole

(Di sabato 9 settembre 2023) Leggi Anche Scuola, Valditara presenta piano in 20 punti per la semplificazione: cosa prevede 'L'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale è consigliato ai docenti e alunni con fragilità. Il ...

Leggi Anche Scuola, Valditara presenta piano in 20 punti per la semplificazione: cosa prevede 'L'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale è consigliato ai docenti e alunni con fragilità. Il ...Statene sicuri: insieme alle notizie sugli aumenti deie di alcune nuove varianti del, presto cominceranno a farsi sentire anche le voci dei 'nostalgici' delle misure draconiane di contenimento del virus che abbiamo sopportato per quasi un ...... la malaria, le epidemie di morbillo, le malattie polmonari acute e croniche, e continuiamo a notare aumenti esponenziali dirispetto all'era pre -. L'evidenza è che le difese immunitarie ...

Covid, +44% di casi in 7 giorni. Tornano i tamponi in pronto soccorso Avvenire

L e persone risultate positive al Coronavirus sono 643111 (+95) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS ...Il rialzo dei casi, +44% l’ultima settimana, è un dato da non sottovalutare. “Dobbiamo tenere comportamenti responsabili. Sì al vaccino per i fragili” ...