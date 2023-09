Canottaggio | Oppo Soares strappano un bronzo di qualità ai Mondiali nel doppio pesi leggeri

Leggi su oasport

(Di sabato 9 settembre 2023) Prima medaglia per l’Italia nelle specialità olimpiche ai2023 die para, in corso a Belgrado, in Serbia, dove tutte le barche oggi in lotta per il podio sono già qualificate alle Olimpiadi ed alle Paralimpiadi di Parigi 2024: è diilmaschile azzurro. Stefano(Carabinieri) e Gabriel(Marina Militare) conquistano un’eccellente terza posizione in rimonta in 6.34.77: oro all’Irlanda di Paul O’Donovan e Fintan McCarthy, i quali difendono il titolo iridato tagliando per primi il traguardo in 6.32.09, davanti alla Svizzera di Jan Schaueble e Raphael Ahumada, secondi in 6.34.38. Gli elvetici profondono un grande sforzo nei primi 1000 metri e passano in testa fino ai 1500, ...