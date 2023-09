Canottaggio | il 4 di coppia è d’argento ai Mondiali! Olanda per ora troppo forte

(Di sabato 9 settembre 2023) L’ultima finale di giornata ai Mondiali 2023 die para, in corso a Belgrado, in Serbia, riserva all’Italia la medaglianella specialità olimpica del quattro disenior maschile, con la barca azzurra già qualificata agi Giochi dopo aver conquistato l’ingresso all’ultimo atto. Nicolò Carucci (Fiamme Oro/SC Gavirate), Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili (Fiamme Gialle) con una grandissima rimonta negli ultimi 500 metri centrano la seconda posizione in 5.54.58 alle spalle dell’irraggiungibiledi Lennart Van Lierop, Finn Florijn, Tone Wieten e Koen Metsemakers, d’oro in 5.52.33. L’Italia nell’ultimo quarto di gara butta giù dal podio la Gran Bretagna di Callum Dixon, George Bourne, Matthew Haywood e Tom Barras, quarta in 5.55.75, e sfila l’argento ...

