Canfora alla festa del Fatto | “Tregua | Ucraina nella Nato e Donbass alla Russia Ecco come finirà la guerra”

(Di sabato 9 settembre 2023) “Si parla molto del ricorso dell’arma atomico, ma bisogna essere consapevoli che nessuno lo fa seriamente, per il semplice motivo che sarebbe uno scenario autodistruttivo. Il trattato di pace, dall’altra parte, è una parola molto grossa. Nessuno ricorda cosa successe dopo la fine della Secondamondiale. Il trattato di pace non fu firmato per un tempo infinito, dopo il ’45”. Lo ha detto lo storico Luciano, ospitede ilQuotidianoCasa del jazz di Roma, intervistato da Silvia Truzzi, in meritoin. “C’è invece la soluzione coreana, l’unica realisticamente a portata di mano, in attesa di una soluzione territoriale – ha continuato ...

'Come e perché scoppiano le guerre', alle 18.30 di venerdì 8 settembreFesta del Fatto in corsoCasa del Jazz di Roma l'intervento dello storico Luciano. Modera Silvia Truzzi.

Come e perché nascono le guerre. Luciano Canfora ha scelto questa domanda come tema del suo intervento alla festa del Fatto, in dialogo con Silvia Truzzi. Lo storico non inventa risposte, ma le cerca ...