Can Yaman denunciato da una negoziante | “Mi ha aggredita | era una furia”

La musica ad alto volume e poi l'ira (presunta) diche irrompe nel negozio " come una furia ". È quanto racconta al Corriere della Sera Barbara Nelli, una commerciante di Civita Castellana, località alle porte di Viterbo, dove sono in corso ...Sembra esserci aria di problemi per. Tutto sarebbe accaduto mentre il divo si trovava a Civita Castellana , in provincia di Viterbo, impegnato per le riprese della seconda stagione di Viola Come Il Mare , con la collega ...Chi è in Tuscia per un selfie vip e un autografo non si stupisca quando troveràal telefono con il proprio avvocato. Una negoziante di Civita Castellana ha infatti accusato il divo turco di averla aggredita. Sarebbe accaduto tutto nei giorni scorsi, durante le riprese ...

Civita Castellana, l'accusa della negoziante a Can Yaman: «Mi ha aggredita perché tenevo la musica troppo alta» Open

Le riprese di “Viola come il mare 2, la fiction di Canale5 che ha come protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, sono approdate a Civita Castellana, paesino in provincia Viterbo, lunedì 4 ...E' stata Francesca Chillemi a tranquillizzare la commerciante che accusa Can Yaman di aggressione ...