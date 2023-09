Can Yaman denunciato da una negoziante | “Mi ha aggredita | era una furia”

Leggi su tpi

(Di sabato 9 settembre 2023) Unadi Civita Castellana, nella Tuscia, haCan, accusando il noto attore turco di averla. Sarebbe accaduto tutto nei giorni scorsi, durante le riprese della serie televisiva di Canale 5 “Viola come il mare 2”. Barbara Nelli, titolare di un negozio di abbigliamento in piazza Matteotti, hail divo per aggressione. La commerciante ha raccontato al Messaggero la sua versione dei fatti.“è entrato nel negozio come unadicendomi di spegnere la musica”. Il volume avrebbe impedito agli attori, inclusa l’ex miss Italia Francesca Chillemi, di stare concentrati sulle battute. “Hanno dovuto trattenerlo in quattro perché voleva avventarsi contro di me – continua Nelli – ha anche dato un calcio a una delle persone che ...