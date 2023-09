Can Yaman denunciato da una commerciante | il racconto shock sul comportamento dell’attore

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 9 settembre 2023) Una notizia su Canriportata da Il Messaggero sta letteralmente facendo il giro del web. Il protonista della vicenda, assolutamente negativa, è l’attore turco, il quale si trova a Civita Castellana, in provincia di Viterbo, per le riprese della nuova stagione di “Viola come il mare“. L’attore è statoda unaperché non avrebbe sopportato la musica troppo alta nel negozio e si sarebbe scagliato contro la titolare. A raccontare il fatto è la diretta interessata, la quale getta molte ombre sul noto attore turco. Can: ildellaLa troupe di “Viola come il mare” è da qualche giorno a Civita Castellana per girare alcune scene, ma nel corso di una delle ultime riprese la situazione si è surriscaldata. Una ...