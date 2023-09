Can Yaman denunciato da una commerciante | «Era una furia Mi ha aggredito verbalmente» L’attore stava girando Viola Come il Mare 2

(Di sabato 9 settembre 2023) CaninIlGuai in vista per Can. Mentre si trovava a Civita Castellana, in provincia di Viterbo, per le riprese della seconda stagione diIl, il divo turco avrebbe infattiBarbara Nelli, unadella zona in cui si trovava il set. Impaurita, la donna ha dunque scelto di presentare denuncia. I fatti sarebbero avvenuti nella giornata di lunedì 4 settembre.riportato dal Messaggero, tutti i negozianti di Piazza Matteotti, interdetta per le riprese, sono stati invitati a tenere chiusi i loro esercizi commerciali, motivo per il quale la Nelli ha scelto di lavorare in modo diverso, ossia facendo le pulizie a suon di musica. “Il mio ...

