Campi flegrei | ultima scossa preoccupa | sta risalendo il magma?

Il terremoto registrato il 7 settembre aiha riacceso il dibattito sul vulcano sotterraneo più grande del continente. A specificare quali conseguenze potrebbe avere un'eventuale eruzione ci ha pensato Ivan Sunyé Puchol, ...C'è apprensione a Napoli per la scossa di terremoto che, nella serata di giovedì 7 settembre 2023, è stata registrata nella zona dei. L'evento sismico che secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha raggiunto una di magnitudo 3.8, è stato avvertito anche in altre zone del capoluogo partenopeo e ...'L'ultimo terremoto avvertito anche nell'area di Napoli fa parte di un processo di fratturazione della crosta dei; crosta che progressivamente si sta indebolendo'. A spiegarlo è Stefano Carlino, ricercatore dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - Osservatorio vesuviano (Ingv - Ov), ...

Forte scossa di terremoto avvertita a Napoli e nei Campi flegrei: magnitudo 3.8 La Repubblica

Gli ultimi eventi sismici stanno alimentando timori e paure. Sebbene l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dia risposte immediate su quanto avviene nella caldera dei Campi Flegrei ...Il giorno dopo la grande paura, dopo la scossa che è tornata a far tremare la terra dei Campi Flegrei con una intensità di 3.9 della scala Richter che qui non si registrava da 39 anni, ecco che torna ...