Campi Flegrei | 4 mila terremoti dall?inizio dell?anno | perché tutte queste scosse?

(Di sabato 9 settembre 2023) Gli ultimi eventi sismici stanno alimentando timori e paure. Sebbene l?Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dia risposte immediate su quanto avviene nella caldera deie...

La scossa di terremoto che il 7 settembre ha colpito ia Napoli era annunciata. Lo sciame sismico della zona è un fenomeno collegato al bradisismo. Il sollevamento del suolo è cominciato nel 1983 - 84, quando si sono verificati 16 mila ...Il terremoto registrato il 7 settembre aiha riacceso il dibattito sul vulcano sotterraneo più grande del continente. A specificare quali conseguenze potrebbe avere un'eventuale eruzione ci ha pensato Ivan Sunyé Puchol, ...C'è apprensione a Napoli per la scossa di terremoto che, nella serata di giovedì 7 settembre 2023, è stata registrata nella zona dei. L'evento sismico che secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha raggiunto una di magnitudo 3.8, è stato avvertito anche in altre zone del capoluogo partenopeo e ...

Gli ultimi eventi sismici stanno alimentando timori e paure. Sebbene l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dia risposte immediate su quanto avviene nella caldera dei Campi Flegrei ...«Il bradisismo non è un problema solo locale ma di interesse nazionale e al ministro della Protezione civile Nello Musumeci chiederemo più fondi e una serie di provvedimenti concreti per investire ...