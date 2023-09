Calzona ct Slovacchia | “Lobotka mi ha sorpreso | gesto da grande uomo”

(Di sabato 9 settembre 2023)ct dellaha formulato parole di elogio per Stanislavin conferenza stampa L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

... è morto il padre Stanislav senior ma nonostante il grande dolore il giocatore ha giocato con la maglia dellanel match contro il Portogallo. Francesco, commissario tecnico della ...Ne ha parlato il CT della, l'ex Napoli Francesco: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie... dopo i lusitani, ha fatto meglio: la. Hamsik e compagni, allenati dall'italiano Francesco- ex collaboratore di Maurizio Sarri ai tempi del Napoli - non sono stati da meno, ...

Slovacchia, il ct Calzona: "Lobotka è rimasto con noi malgrado la morte del padre, che uomo" TUTTO mercato WEB

Nonostante il grave lutto dovuto alla scomparsa del padre, l'azzurro Stanislav Lobotka ha giocato con la maglia della Slovacchia nel match contro il Portogallo. Francesco Calzona, commissario tecnico ...Quando un calciatore subisce un lutto importante prima di una partita, ci si può aspettare che decida di non prendere parte al match. Ecco perché si pensava che Stanislav Lobotka, non sarebbe sceso in ...