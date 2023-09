Calzona ct Slovacchia | “Lobotka mi ha sorpreso | gesto da grande uomo”

... padre e figlio, il primo guardia giurata in un centro commerciale di Trencin,, e il ... il ct Francescodetto Ciccio gli ha ovviamente lasciato la facoltà di scegliere liberamente e ...Nonostante il grande lutto di Lobotka , che ha perso il padre, il giocatore è rimasto con la nazionale slovacca per la partita contro il Portogallo. Il ct Francescone ha parlato con grande ammirazione: ' Un abbraccio affettuoso a Lobotka. Nonostante quello che gli è successo, è rimasto con noi. Questa cosa ha sorpreso anche me e sono felice di poter ...... è morto il padre Stanislav senior ma nonostante il grande dolore il giocatore ha giocato con la maglia dellanel match contro il Portogallo. Francesco, commissario tecnico della ...

Slovacchia, il ct Calzona: "Lobotka è rimasto con noi malgrado la morte del padre, che uomo" TUTTO mercato WEB

Lobo è un riferimento per la Slovacchia esattamente come lo è il per il Napoli ... Lo ha unito ancora di più. Il ct Calzona, che insieme con il technichal staff manager Paolo De Matteis lo conosce ...ForzAzzurri.net - Calzona ct della Slovacchia ha formulato parole di elogio per Stanislav Lobotka in conferenza stampa ...