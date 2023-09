Calendario Qualificazioni Europei calcio oggi in tv 9 settembre | che partite si giocano | programma | orari | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 9 settembre 2023) Ritorna l’appuntamento con leall’Europeo che si giocherà in Germania nel 2024. Con la sosta dei vari campionati, a scendere in campo, sono proprio le varie Nazionali sparse per il continente. E anche quest’, sabato 9, non mancherannoo emozioni. Si inizierà alle 15.00 con la sfida tra l’Azerbaigian e il Belgio del romanista Lukaku. Alle 18.00 l’Ucraina e l’Inghilterra si scontreranno: il match vedrà come protagoniste le due formazioni dello stesso girone dell’Italia, quello C. E proprio alle 20.45, direttamente da Skopje e contro la Macedonia del Nord, Luciano Spalletti e i suoi proveranno l’assalto per dimostrare a supporters e a loro stessi di poter arrivare in cima nella classifica delleal prossime europeo. Ma ecco di ...