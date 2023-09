Calendario Mondiali rugby 2023 oggi | orari partite sabato 9 settembre | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 9 settembre 2023) La Coppa del Mondodiproseguirà in Francia: alle ore 13.00 si giocherà Italia-Namibia, poi alle ore 15.30 sarà la volta di Irlanda-Romania. Alle ore 18.00 si giocherà Australia-Georgia, infine alle ore 21.00 sarà la volta di Inghilterra-Argentina. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NAMIBIA DEIDIALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DI INGHILTERRA-ARGENTINA DIDALLE 21.00 La diretta tv sarà disponibile per Italia-Namibia su Rai 2 HD, Sky Sport Uno, per Irlanda-Romania ed Australia-Georgia su Sky Sport Arena, per Inghilterra-Argentina su Rai Sport HD e Sky Sport Arena, mentre la direttasarà fruibile su per Italia-Namibia su Rai Play, Sky Go e Now, per Irlanda-Romania ed Australia-Georgia ...