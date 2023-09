Calciomercato | Verratti vicino all’Al-Arabi | circa 50 milioni nelle casse del Psg

(Di sabato 9 settembre 2023) Marcoè pronto ad un nuovo capitolo della sua vita. Dopo 11 lunghi anni a Parigi in cui ha vestito la maglia del Psg, volerà infatti in Qatar diventare un calciatore dell’Al-. A riportarlo è L’Equipe, che svela come i parigini abbiano trovato un accordo con il club qatariota sulla base di una cifra che si aggira sui 45-50di euro. Valigie in mano, sempre direzione Qatar, anche per Julian Draxler, a un passo d-Ahli. SportFace.

Commenta per primo Marcoè destinato all'Al - Arabi, ma un altro calciatore del Paris Saint - Germain si appresta ad andare a giocare in Qatar. Il trequartista tedesco Julian Draxler (classe 1993 ex Schalke, ...Una squadra che dovrà fare a meno di Chiesa e Pellegrini per infortunio, di Berardi e Scamacca per scelte dettate dallo scarso minutaggio in avvio di stagione e molto probabilmente die ...Commenta per primo Ci siamo. Marcoè pronto a lasciare il Paris Saint - Germain. Il futuro del centrocampista italiano (classe 1992 ex Pescara) sarà in Qatar, dove l' Al - Arabi è al lavoro per portarlo a Doha sulla base di ...

Verratti a fine corsa col Psg. Accordo con l'Al Arabi a un passo, a meno che... La Gazzetta dello Sport

CALCIOMERCATO - Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint-Germain, ha raggiunto un accordo con l'Al Arabi per trasferirsi in Qatar dopo undici anni ...Aria di addii in casa PSG: oltre a Marco Verratti, anche Draxler potrebbe presto salutare la squadra di Luis Enrique ...