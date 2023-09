Calciomercato Milan – Gennaio mese di partenze? Ecco la situazione

... che avvertono un'aria diversa rispetto a quella della precedente stagione, nella quale ilnon è stato in grado di lottare per contendere lo scudetto al Napoli sino alla fine e che ha visto ...... rimase imbattuto per più di 9 partite, dal 25 ottobre del 1925 (Juventus -6 - 0, 4ª giornata) al 28 febbraio del 1926 (Parma - Juventus 0 - 3, 12ª giornata); è stato proprio Buffon ...FOTOGALLERY Twitter Brescia %s Foto rimanentiBrescia, ufficiale l'arrivo di Fares ... Cerignola, def.) Frabotta (d, Juventus, pres.) Menez (a, svincolato) Nasti (a,) Scafetta (c, ...

Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “I retroscena su En-Nesyri” Pianeta Milan

La Roma di Tiago Pinto continua a pensare al calciomercato: individuato un profilo interessante nello Stella Rossa ...Durante le ultime ore della sessione estiva di calciomercato, Matias Vecino è stato a un passo dal Galatasaray, ma alla sua cessione si è fortemente opposto Maurizio Sarri. A raccontare questa ...