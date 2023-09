Calciomercato | Lecce Lunedì visite mediche per Nicola Sansone

L'esterno offensivo dopo quattro stagioni al Bologna è svincolato.- Ilha reso noto che "il calciatore Nicola Sansone, esterno offensivo classe '91, nella stagione scorsa al Bologna, domani sarà in Salento per poi sottoporsi lunedì alle visite mediche di rito". A ...... esterno offensivo classe 1991 (ex Bayern Monaco, Crotone, Parma, Sassuolo e Villarreal) nella stagione scorsa al Bologna, domani sarà aper poi sottoporsi lunedì alle visite mediche di rito., Reggina, Inter, Cesena e Pescara: sono state queste le sue squadre tra gli inizi degli anni Ottanta e la metà dei Novanta. 'Sono stato un terzino di fascia sinistra più propenso ad attaccare ...

Ufficiale: Nicola Sansone a Lecce per le visite mediche Pianetalecce

L’attaccante della Fiorentina Riccardo Sottil è tornato sull’inizio della stagione da parte della sua squadra “A Genova abbiamo disputato una grande gara, poi abbiamo conquistato i gironi di Conferenc ...L’attaccante svincolato dal Bologna lo scorso giugno arriverà a parametro zero per completare il parco attaccanti Innesto a sorpresa per il Lecce, che si assicura a parametro zero Nicola Sansone. L’at ...