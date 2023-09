Calciomercato | Lecce Lunedì visite mediche per Nicola Sansone

(Di sabato 9 settembre 2023) L'esterno offensivo dopo quattro stagioni al Bologna è svincolato.- Ilha reso noto che "il calciatore, esterno offensivo classe '91, nella stagione scorsa al Bologna, domani sarà in Salento per poi sottoporsialledi rito". A ruota il giocatore, che

L'esterno offensivo dopo quattro stagioni al Bologna è svincolato.- Ilha reso noto che "il calciatore Nicola Sansone, esterno offensivo classe '91, nella stagione scorsa al Bologna, domani sarà in Salento per poi sottoporsi lunedì alle visite mediche di rito". A ...... esterno offensivo classe 1991 (ex Bayern Monaco, Crotone, Parma, Sassuolo e Villarreal) nella stagione scorsa al Bologna, domani sarà aper poi sottoporsi lunedì alle visite mediche di rito.

