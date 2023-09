Calcio | Spalletti vara la sua prima Italia | 4-3-3 con Politano-Immobile-Zaccagni

(Di sabato 9 settembre 2023) Roma, 9 set. (Adnkronos) - Lucianola sua. Contro la Macedonia del Nord, come confermato dalle formazioni ufficiali fornite dalla Uefa, si parte con un 4-3-3 che vede in avanti il tridente composto daal centro dell'attacco e la fascia di capitano al braccio, supportato sugli esterni dae il compagno alla Lazio. A Skopje il nuovo ct azzurro, per la partita di esordio valida per le qualificazione a Euro 2024, ha scelto poi Donnarumma in porta, Di Lorenzo e Dimarco esterni bassi con la coppia Bastoni-Mancini al centro della difesa, mentre a centrocampo c'è il romanista Cristante in regia, preferito a Locatelli, con Barella a destra e Tonali a sinistra.

Infine non sarà solo la prima volta diCt ma anche la prima volta di Dove vedere Macedonia del Nord - Italia streaming e diretta tv Macedonia del Nord - Italia , gara valida per la 5ª ...'In bocca al lupo al commissario tecnico della Nazionale azzurra, Luciano, per la prima partita sulla panchina degli azzurri'. Lo dice Claudio Lotito, senatore di Forza Italia e presidente della Lazio, a margine di Azzurra Libertà, la festa del movimento giovanile ...Perché un allenatore, che già si è scelto una professione usurante, dovrebbe voler fare il ct I rischi aumentano, le cautele non sono mai sufficienti. Dovresti assicurarti che il presidente da cui ...

E' giunto il momento del debutto di Luciano Spalletti sulla panchina dell'Italia. Gli azzurri scendono in campo questa sera in casa della Macedonia per una gara che vale tre punti in chiave ...Ecco le formazioni ufficiali di Nord Macedonia-Italia, Scalvini non c’è nell’undici titolare Ecco le scelte di Milevski e Spalletti per la sfida Nord Macedonia-Italia. Scalvini non parte dal primo min ...