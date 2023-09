Calcio | Spalletti | ' sofferto sulle seconde palle | ma concesso poco'

(Di sabato 9 settembre 2023) Roma, 9 set. (Adnkronos) - "La sofferenza è stata sul piano di queste ribattute e, dove non siamo stati pronti a ricreare questo blocco squadra in fase difensiva e queste respinte sono state spesso oggetto di riconquista dei centrocampisti che accompagnavano, però la squadra ha giocato una buona partita, non abbiamomolto. Nelle possibilità di scelta c'era lo spazio e la tranquillità di poter scegliere dei passaggi per poter far male". Lo ha detto il ct della Nazionale azzurra, Luciano, all'esordio, a Rai Sport commentando l'1-1 contro la Macedonia del Nord nelle Qualificazioni a Euro 2024. Ora c'ètempo per preparare la gara con l'Ucraina. "Gli aspetti su cui lavorare vengono fuori da questa partita qui. Questo è l'unico elemento che abbiamo per ...

SKOPJE (MACEDONIA) - Un pari amaro che sa di beffa e che rovina il debutto disulla panchina dell'Italia. Il gol della Macedonia del Nord nel finale gela la nostra Nazionale, ripresa sull'1 - 1 dopo la rete di Immobile: segui in diretta le parole del ct ...Macedonia - Italia, il primo tempo finisce 0 - 0sceglie Zaccagni e Politano a supporto di Immobile in attacco. Cristante vince il ballottaggio con Locatelli a centrocampo e, dal primo ...FOTOGALLERY %s Foto rimanenti Nazionaleall'esordio: come sono andati gli altri L'esperienza azzurra diinizierà sabato contro la Macedonia del Nord: ma come sono andati i suoi ...

Spalletti e la Nazionale meritata, il calcio del ct geniale e tenace (anche in amore) Corriere della Sera

L'Italia vicina al gol al 21': Barella serve in verticale Tonali che entra in area e calcia rasoterra, ma colpisce il palo. Un minuto dopo ancora su corner girata di destro di Cristante, ma il ...In Macedonia, la formazione di Luciano Spalletti non va oltre l’1-1 con la formazione macedone. Dopo il gol del neo capitano azzurro è arrivato il pareggio dell’altro capitano del match, Bardhi, su ...