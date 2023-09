Calcio | Immobile | ' E' momento dove bisogna stare ancora più uniti perché ci gira così'

(Di sabato 9 settembre 2023) Roma, 9 set. (Adnkronos) - "Occhi lucidi? E' unpiùci. Oggi un tiro in porta e un gol. Eravamo riusciti a fare la nostra partita, ad avere qualche occasione, soprattutto nel primo tempo nonostante il campo. In questodobbiamo repiù, eravamo messi bene in campo, peccato". Sono le parole del capitano azzurro Cirodopo l'1-1 con la Macedonia del Nord. "Problema a concretizzare? Si, abbiamo avuto nel primo tempo un po' di occasioni e siamo stati bravi a crearle -ha aggiunto l'attaccante autore del gol azzurro-. E' unin cui ...

Contenuti top media Cirodurante una sessione di allenamento con la maglia dell'Italia ... Svezia - Austria Gruppo I : Israele - Bielorussia , Romania - Kosovo , Svizzera - Andorrad'...Dopo il gol di Ciroal 47', Luciano Spalletti sembra destinato a collezionare la prima ... diventando il più giovane giocatore e marcatore del Paese per ilmaschile. Morata porta in ...... mischia in area macedone, destro al volo di Barella che sbatte sulla traversa,di testa ... Su un fallo ancora di Zaniolo dal limite arriva ildi punizione che castiga gli azzurri. All'...

Il pareggio a dieci minuti firmato da Bardhi su calcio di punizione rovina la festa a Spalletti, che quasi cade pure lui davanti alla Macedonia del Nord come il suo predecessore Mancini un anno ...Era l’esordio di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra. Italia in vantaggio al 47' con Immobile, il pareggio macedone all’80’ con Bardhi. Un risultato che complica non poco il cammino degli Azzurri ...