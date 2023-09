Calcio | Frosinone | blitz di Totti per veder giocare il figlio

(Di sabato 9 settembre 2023) Francescospettatore d'eccezione alla Città dello Sport di Ferentino in occasione della partitella in famiglia tra ile la sua squadra Primavera. Il campione della Roma era a bordo ...

Francesco Totti spettatore d'eccezione alla Città dello Sport di Ferentino in occasione della partitella in famiglia tra ile la sua squadra Primavera. Il campione della Roma era a bordo campo per vedere all'opera il figlio Cristian, da quest'anno attaccante della Primavera del club frusinate. Totti senior ha ...Insomma è unsempre made in Italy. Com'è stato anche la scorsa stagione. La squadra di ...ma anche strategica in quanto gli stranieri possono avere problemi di ambientamento con il...... domenica 17 settembre, 20.45 Salernitana - Torino : lunedì 18 settembre, 18.30 Hellas Verona - Bologna : lunedì 18 settembre, 20.45 - SKY 5GIORNATA (22 - 23 - 24 settembre) Salernitana -...

Totti e l'incontro a Frosinone con Di Francesco: c'è un motivo Corriere dello Sport

Francesco Totti spettatore d'eccezione alla Città dello Sport di Ferentino in occasione della partitella in famiglia tra il Frosinone e la sua squadra Primavera. (ANSA) ...L'ex capitano della Roma all'allenamento congiunto tra la Primavera dei ciociari e la prima squadra allenata dal suo vecchio compagno di squadra ...