Calcio | Cagliari Viola ' Squadra giovane ma con qualità per salvarsi'

(Di sabato 9 settembre 2023) Il centrocampista: "Presto arriverà il risultato, con Ranieri rapporto super".- "Il mio obiettivo è sempre quello, ovvero farmi trovare pronto, in allenamento come in partita, quando ...

... mi piace giocare aed essere in gruppo per crescere tutti insieme". Così, dopo l'allenamento odierno e il test disputato contro il Carbonia, il centrocampista delNicolas Viola. "...A segno Pavoletti, tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo.- Seduta mattutina al Centro sportivo di Assemini per il. Senza i calciatori impegnati con le rispettive selezioni Nazionali, i rossoblù hanno svolto un allenamento congiunto con il Carbonia, formazione che milita nell'Eccellenza regionale. Due ...Bisogna aumentare la fiducia nei propri mezzi e puoi farlo solo giocando, sono convinto che presto arriverà il risultato e si vedrà a tutti gli effetti il vero". . . 9 settembre 2023

Bonato (ds Cagliari): "Petagna è motivatissimo. Felice di Scuffet e Jankto" Fantacalcio ®

Cerco di dare l'esempio ai più giovani, mi piace giocare a calcio ed essere in gruppo per crescere tutti insieme". Così, dopo l'allenamento odierno e il test disputato contro il Carbonia, il ...A segno Pavoletti, tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo.CAGLIARI (ITALPRESS) - Seduta mattutina al Centro sportivo di Assemini per ...