Calcio | Brasile Per Neymar 79 reti in verdeoro | record assoluto

Doppietta contro la Bolivia; fermo invece a quota 77 il "mito" Pelè. ROMA - Con la doppietta segnata questa notte, nella gara di qualificazione per i Mondiali didel 2026 fra il "suo"e la Bolivia, Neymar ha raggiunto quota 79 reti con la maglia verdeoro. E' ora, da solo, il miglior realizzatore della storia della Nazionale brasiliana: il "mito" ...... O'Ney stacca Pelé nella classifica all - time della nazionale, segnando una doppietta dopo aver fallito undi rigore. I 20 MIGLIORI MARCATORI D SEMPRE DELLA STORIA DEL19) SOCRATES ...L'attaccante - che percepisce uno stipendio monstre in Arabia - è entrato nella storia delsuperando Pelé come miglior marcatore di sempre dei verdeoro ...

Storico Neymar: supera Pelé e ora è suo il record di gol con il Brasile - Sportmediaset Sport Mediaset

I club sudamericani si sfidano nel girone unico per staccare il pass verso i campionati del mondo. Nella prima giornata, il Brasile ha rispettato i pronostici superano la Bolivia con un netto 5-1.Rigore sbagliato, assist e gol: O Ney rinato con la Seleçao e premiato per aver sorpassato la leggenda del calcio mondiale. Celeste spietata, in gol anche Valverde ...