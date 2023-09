(Di sabato 9 settembre 2023) Per i felsinei a segno De Silvestri e Van Hoooijdonkin campo stamane al centro tecnico Niccolò Galli per un testa porte chiuse con la, formazione attualmente ...

Patrick è anche un grande tifoso del, e ha potuto incontrare la squadra dial suo ritorno in Italia. "Oggi festeggiamo, ma domani lotteremo ancora per chiedere la scarcerazione delle ...Per i felsinei a segno De Silvestri e Van Hoooijdonkin campo stamane al centro tecnico Niccolò Galli per un test amichevole a porte chiuse con la Reggiana, formazione attualmente impegnata nel campionato di Serie B. È finita 2 - 2, con i ...... squadra con la quale disputò il primo campionato italiano di, che perse in finale contro il ... GIANPIERO COMBI Juventus -. Angelo Schiavio, fuoriclasse del, si presenta da solo ...

Calcio: Bologna. Pari per 2-2 in amichevole contro Reggiana Tiscali

Per i felsinei a segno De Silvestri e Van Hoooijdonk BOLOGNA (ITALPRESS) - Bologna in campo stamane al centro tecnico Niccolò Galli per un test amichevole a porte chiuse con la Reggiana, formazione ...A dirigere l’incontro, valido per la gara unica dei sedicesimi di Coppa Italia, sarà il signor Francesco Ennio Gallo della sezione di Bologna. Gli assistenti saranno i signori Paolo Fumagallo della ...