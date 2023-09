Caivano smantellata piazza di spaccio prima di diventare operativa

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 9 settembre 2023)unadi. L’indagato allestiva un appartamento con telecamere e dvrdiche entrasse in funzione. I Carabinieri della Compagnia di, quelli del Radiomobile di Napoli e del Reggimento Campania hanno denunciato un 43enne del posto. Durante una perquisizione hanno sorpreso l’uomo ad allestire unadial terzo piano di una palazzina del rione “Bronx”. Sequestrate due telecamere in alta definizione e 100 metri di filo. E ancora un DVR, un tester e una TV, oltre a materiale vario per il confezionamento della droga. L’appartamento, destinato verosimilmente ad una base logistica per ...