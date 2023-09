Caccia | il Tar blocca in extremis la giunta De Luca | esultano gli animalisti

Leggi su anteprima24

(Di sabato 9 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl consiglio regionale ieri ha approvato i piani faunistici venatori delle cinque province, subito dopo laDeha deliberato il calendario venatorio, immediatamente impugnato dalle associazioni animaliste. E in meno di 24 ore il Tar Campania hato i provvedimenti della Regione sulla. Tutto in una notte, o quasi. Perché le armi deitori erano già spianate, e la vicenda era piuttosto urgente. Il merlo, la tortora e la ghiandaia sono salvi, almeno per ora. I giudici hanno sospeso gli atti regionali, accogliendo l’istanza cautelare di Enpa, Lipu, Odv, Wwf Italia, Lndc – Animal Protection Aps. La delibera diN.516, sfornata ieri, intendeva sanare i rilievi formulati dal Tar il 16 agosto. Il decreto del tribunale aveva ...