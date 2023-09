Bully Ray | “Samoa Joe è l’avversario più credibile per MJF”

(Di sabato 9 settembre 2023) MJF, durante il suo regno di 293 giorni come AEW World Champion, ha sfidato wrestler di altissimo profilo: Adam Cole, Ricky Starks e Bryan Danielson solo per citare alcuni nomi. Attualmente, il campione è nel bel mezzo di una storyline che comprende Roderick Strong,Joe e il suo stesso tag-team partner, Adam Cole. Secondo una leggenda del wrestling,più ‘’ per MJF sarebbe proprio lan Submission Machine. Il commento Parlando a Busted Open Radio,Ray ha detto:“Quando Joe è uscito allo scoperto, ho avvertito un cambiamento nel mood. Ho visto uno sfidanteper il titolo di MJF. Non che Adam Cole non fossee non mi riferisco nemmeno agli altri, ma c’è qualcosa di completamente diverso quando si tratta ...

L'ultimo match in generale, invece, risale al 21 febbraio 2013, in occasione di uno show della Total No - Stop Action Wrestling (TNA Wrestling) a Londra, in un match 3 contro 3 assieme ae ...L'ultimo match in generale, invece, risale al 21 febbraio 2013, in occasione di uno show della Total No - Stop Action Wrestling (TNA Wrestling) a Londra, in un match 3 contro 3 assieme ae ...

Risultati IMPACT Victory Road 2023 World Wrestling

Multiple challengers seem to be emerging for MJF's AEW Title, but Bully Ray believes Samoa Joe is the most credible of the pack.Impact Wrestling is slated to hold this year’s Hall of Fame ceremony next month, and they will be inducting two worthy members - Don West & Mike Tenay. The voices of TNA/Impact Wrestling that many ...