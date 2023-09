Bufera Vannacci | novità da Crosetto | l’annuncio del ministero

Leggi su notizie

(Di sabato 9 settembre 2023)su Roberto, importantiche arrivano direttamente da Guido: la nota deldella Difesa In questo ultimo periodo (in particolar modo nel mese di agosto) è stata la persona più chiacchierata del nostro Paese. A dire il vero anche quella più criticata, in merito ad alcune sue affermazioni che non sono affatto passate inosservate e piaciute al popolo italiano. Una parte, invece, le ha apprezzate e si è schierato dalla sua parte. C’è chi lo attacca ed, allo stesso tempo, chi lo difende. Ovviamente stiamo parlando di Roberto. Il generale (o ex a questo punto) ha fatto molto parlare di sé in merito alla pubblicazione di un suo libro. Il generale Roberto(Ansa Foto) Notizie.comCi stiamo riferendo ad “Il mondo al ...