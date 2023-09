Bufala Fest | Cerreto FdI | Costante impegno Governo per migliore competitività agro imprese

(Di sabato 9 settembre 2023) Napoli. “Ilmente impegnato per migliorare ladelle nostredella filieraalimentare che incrementano l’uso di energia da fonti rinnovabili. La riduzione delle emissioni di gas climalteranti, la gestione efficiente delle risorse idriche, la riduzione degli sprechi alimentari, l’adesione a certificazioni ambientali, la protezione della biodiversità e la garanzia della sicurezza alimentare sono temi fondamentali e all’attenzione delper creare gli strumenti per mettere in condizione ledi accrescere la loroin uno scenario globale, nel quale anche la filieraalimentare è chiamata a competere. Si lavora per migliorare le condizioni sociali dei lavoratori e delle ...

E' stata una prima giornata all'insegna della sobrietà e del gusto, quella si è svolta ieri nel villaggio di, la kermesse enogastronomica, giunta alla VII edizione, in programma dal 7 all'11 settembre 2023 , a Napoli , in Piazza Municipio , organizzata dalla Diciassette Eventi con l'obiettivo di ...... inclusione economica e sostenibilità ambientale' E' stata una prima giornata all'insegna della sobrietà e del gusto, quella si è svolta ieri nel villaggio di, la kermesse enogastronomica,...E' stata una prima giornata all'insegna della sobrietà e del gusto, quella si è svolta ieri nel villaggio di, la kermesse enogastronomica, giunta alla VII edizione, in programma dal 7 all'11 settembre 2023, a Napoli, in Piazza Municipio , organizzata dalla Diciassette Eventi con l'obiettivo ...

Bufala Fest 2023 a Napoli: Cinque Giorni di Delizie Bufaline a Piazza Municipio Napoli da Vivere

Mozzarella e farina, ingredienti fondamentali per una buona pizza. Agugiaro & Figna e la mozzarella ha celebrato questo amore eterno al Bufala Fest di Napoli, andato in scena dal 7 all’11 settembre ...Redattrice laureata in 'Lettere Moderne'. Appassionata di Scrittura, Arte, Viaggi e Serie tv." Bufala Fest, la kermesse enogastronomica giunta alla VII edizione, si concluderà a Napoli l’11 settembre.