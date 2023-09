'L' incendio o in undi rifiuti a Pastorano ( Caserta ) è un 'grave disastro ambientale'. A dirlo è il presidente della Provincia e sindaco del comune di Pignataro Maggiore (a pochi passi ...L'incendio sembra essere scoppiato all'interno di untra via Monte delle Capre e via Monte Lupo Fiorentino . Se sarà un'operazione difficile e lunga dipenderà dal contenuto del. ...e fiamme hanno interessato unin via Togliatti. Le fiamme hanno interessato un'azienda di tendaggi, innescate da un furgone all'interno. Non si sono registrati feriti. ...

Brucia capannone industriale, densa nube di fumo anteprima24.it

Incendio a Pozzuoli, nei pressi dell'ex stabilimento della Sofer. Secondo le testimonianze di alcuni cittadini residenti nell'area, starebbero bruciando alcuni capannoni, situati tra ...Grosso incendio in atto a Traversa Vicinale Fossitelli nel quartiere Barra. Le fiamme sono divampate all’interno di un capannone di stoccaggio di materiali che pare siano di ...